唐美雲歌仔戲團演出門票秒殺。（唐美雲歌仔戲團提供）

唐美雲也和馬來西亞青年學子進行互動式的教學體驗。（唐美雲歌仔戲團提供）

唐美雲歌仔戲團已成立26年，秉持傳承台灣精緻歌仔戲之使命，團隊不僅獲得國內外的肯定與獎譽，於2017至2019年更連續三度受邀參加喬治市世界文化遺產機構的活動。團隊曾演出如《添燈記》、《薛丁山與樊梨花》等經典大戲，獲得主辦方、媒體與觀眾的熱烈好評。

然而，在2020至2022年，受到全球新冠疫情影響，喬治市藝術節被迫改為線上舉辦或縮減規模。考慮到當時嚴格的防疫措施，劇團也無法進行實體交流。如今全球解封，唐美雲哥仔戲團再次收到世界文化遺產機構喬治市的邀請，將於8月22日至28日第四度赴馬來西亞進行文化交流，本次活動引起熱烈搶票狂潮，2000張票券在短短三天內即索取一空。

唐美雲表示為了這一次的演出，劇組不惜重金也要以大陣杖的編制讓海外觀眾欣賞到最完整的演出，也是劇團總動員期待已久的盛事，希望把歌仔戲傳承到海外，同時也能和馬來西亞的民眾做交流。 劇團將在喬治市藝術節上，帶來兩齣精彩好戲，一齣是詼諧幽默的傳統大戲《天鵝宴》、一齣是倡導孝親、茹素及慈悲大願的宣導劇《光目女救母》。

此外，團隊還與當地學校合作，舉辦校園聯合推廣活動，與青年學子進行互動式教學，獲得滿堂的掌聲與喝采。 由唐美雲親自領軍的團隊包括近50位演員、樂師及工作人員，力求帶來最完整的演出。《天鵝宴》中的主要角色－小咪老師也將參與此次演出，讓觀眾期待值提升。為了滿足眾多觀眾的期望，劇團決定破例一天內演出兩場《天鵝宴》。

喬治市藝術節的宗旨是「A Festival for Everyone」，劇團與觀眾共同經歷多元文化藉此交流與融合。唐美雲期待在國際舞台上展現台灣傳統藝術之美，並希望透過優雅的歌唱、精緻的舞蹈、華麗的道具及富有意境的演出，觸動觀眾的視聽感官，慰藉僑胞的思鄉之情，同時展現歌仔戲的活力、潛力和魅力。