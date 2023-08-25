第3屆「Meet Greater South亞灣新創大南方展」，今（25）日起連續2天在高雄展覽館盛大展出。（柯宗緯攝）

第3屆「Meet Greater South亞灣新創大南方展」，今（25）日起連續2天在高雄展覽館盛大展出，海內外268個新創團隊參展，規畫重量級趨勢論壇及8大主題展區，其中高市府「亞灣創新館」也集結27家在地優秀新創業者，共同展示新創軟實力。

高雄市長陳其邁指出，今年中央更加碼核定亞灣2.0方案，為因應高雄新創生態圈已成形，將透過「以大帶小」合作方式，協助新創出海，高雄是邁向國際及新南向的大門，尤其是對接東南亞市場，是新創公司最好的創業所在。

陳其邁提到，數位及淨零轉型是高雄的生存之戰，對於中小企業及傳統產業更是重要，因此需要更多科技新創公司，協助提供大量智慧應用解決方案，尤其碳權交易所選擇在高雄之後，將使高雄低碳科技生態系更加完整，更要與大家共組國家隊邁向國際市場。

數位時代創辦人何飛鵬表示，今年「亞灣新創大南方」展除超過260家新創團隊參展，更首次引進海外主題專區，邀約日本、香港、馬來西亞、新加坡、瑞士等國際新創生態圈夥伴參展，超過35家以上國際新創團隊報名參展，另還也請20家創投公司參與，舉辦超過200場次投資媒合會，開啟無限投資機會。

高市府經發局長廖泰翔指出，「亞灣創新館」以「淨零轉型」、「數位轉型」為主軸，展現技術多元解決方案，有沉浸式體驗區、3D裸視展演，及智慧醫療、創新生活科技等多元智慧科技展示。