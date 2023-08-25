大陸與不丹畫界聯合技術小組成立，雙方同意保持邊界談判頻密勢頭。（大陸外交部）

中國大陸外交部網站消息，8月21日至24日，中國不丹邊界問題專家組第十三次會議在北京舉行。此次會議的重要成果之一，是成立中不畫界聯合技術小組，雙方同意保持邊界談判頻密勢頭。

會議由中國外交部邊界與海洋事務司司長洪亮和不丹國際邊界事務秘書長雷多·唐比共同主持。

中不邊界從未正式畫定。1984年起，中不兩國輪流在北京和不丹首都辛布舉行中不邊界會談。1998年，兩國在第12輪邊界會談期間簽署了《關於在中不邊境地區保持和平與安寧的協定》。這是兩國第一個政府間協定，對維護兩國邊境地區穩定具有重要意義。2021年，中不通過視訊方式在北京和辛布簽署《關於加快中不邊界談判「三步走」路線圖的諒解備忘錄》，對加快兩國畫界談判、推動中不建交進程意義重大。

雙方同意，在邊界問題最終解決之前，保持邊境地區的和平與安寧，維持1959年3月以前的邊界現狀，不採取任何單方面行動改變邊界現狀。

截至2023年7月，雙方共舉行了24輪邊界會談以及12次邊界問題專家組會議，雙方共同致力於邊界問題的早日解決。今年以來，中不邊界問題專家組已舉行3次會議，最近一次於5月24日至25日在不丹舉行。最近一次中不邊界會談於2016年舉行。

這次雙方在專家組第十二次會議共識基礎上，繼續就落實《關於加快中不邊界談判「三步走」路線圖的諒解備忘錄》進行坦誠、友好和建設性的討論。雙方同意加快同步推進「三步走」路線圖所有步驟的落實。此次會議的重要成果之一是成立中不畫界聯合技術小組，並在專家組第十三次會議期間舉行首次會議。

雙方同意保持邊界談判頻密勢頭，盡早舉行中不邊界問題專家組第十四次會議，並就舉行第二十五輪邊界會談保持溝通。此次會議在熱情友好的氣氛中舉行，彰顯了中不兩國的緊密友好合作關係。