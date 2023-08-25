期交所近期資安強化推動重心聚焦在金管會所發布之「金融資安行動方案2.0」，其中包含四大重點，說明如下：

第一、擴大鼓勵業者設置資安長，加強資安長聯繫及促進資安經驗交流，或遴聘具資安背景之董事、顧問或設置資安諮詢小組，以聯手對抗重大資安威脅。

第二、因應數位轉型及網路服務開放，建立數位身分驗證等級與業務風險對照規範，持續滾動檢討修訂相關資安指引及協助增修訂業者資安自律規範，協助相關業務能滿足數位金融需求。

第三、規劃零信任網路部署，將參照政府零信任網路推動進程，逐步導入身分鑑別、設備鑑別及信任推斷等零信任網路3大核心機制，並持續與周邊單位共同合作提升整體資安防護韌性。

第四、導入駭客思維，定期透過駭客攻擊手法實測資安監控與防護機制之有效性，期交所與周邊單位已成立「電腦緊急應變支援小組」，持續強化證券期貨市場參與業者各種不同樣態資安事件演練。