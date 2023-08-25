國壽第二季實現股票資本利得114.8億元，債券實現資本利得12億元，整體實現資本利得126.8億元，比去年同期股、債資本利得皆增加，股債資本利得年增22億元或21％；但由於金融市場仍震盪，上半年國壽實現股票資本利得248.8億元，債券實現收益34億元，股債實現資本利得共282.8億元，年減103億元或27％。

台股部分，受惠於台股上半年漲19.65％，至6月底國壽台股市值提升到4380億元，比去年底增加650億元，年化投報率高達8％，第二季台股占資金比重5.8％，相較於去年第二季的比重6.4％，且國壽第二季現金部位約2,660億元、比重約3.5％，相對歷史仍屬於較高水位，表示國壽仍有逢低加碼的空間。

國壽表示，第一季有逢高實現股債資本利得，上半年新台幣貶值高達7％，也有高匯兌利益，但因為整體上半年資本利得減少，影響投資收益率，上半年避險後投資收益率為3.44％，較去年同期4.48％下降。但經常性收益率提升，主要來自升息後債券利息收入有雙位數成長，上半年避險前經常收益率為3.36％，較去年同期的3.16％提高。

國壽執行副總林昭廷表示，目前新錢約2,200～2,300億元，將視避險成本情況投資海外債與新台幣計價債券ETF，由於新錢較多部分是來自外幣保單，可以直接投入海外債，主要會投資美元公司債，並搭配新台幣計價債券ETF，目前新錢投資債券投報率約有5.4～5.5％，現在收益率還在相對較高的水準。