國家住都中心組長林俊豪表示，林口社宅持續與新北社會局及NPO合作，提供多元的社福服務，住戶常說在林口社宅生活感到安心。

新北社會局副局長吳淑芳感謝國家住都中心協助導入多元社福資源，讓社宅空間能辦理各項社會福利方案。

屏東縣政府社會處處長劉美淑也感謝大家分享寶貴的經驗，透過這次參訪及交流，盼未來與國家住都中心的相關社福合作，共同推動社宅安居的共融生活。

國家住都中心也表示，社宅規劃階段透過與相關部會、地方縣市共同討論地方社福設施需求，並保留空間供社宅營運使用。同時，國家住都中心也積極導入各種社福資源、機能與服務，讓不同年齡層及背景住戶獲適切支持，落實多元友善；並首創訪視計畫，安排專業的訪視員逐戶拜訪住戶，透過了解入住狀況與確實需求，提供適切的資源與服務。

林口世大運選手村社會住宅為規模最大社會住宅，住戶含括一般戶、弱勢族群及新創團隊等，國家住都中心並以「專案招租」模式，提供非營利組織承租，提供多元的社福資源與服務，構建安全友善的共融社區。