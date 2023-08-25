為了響應全球綠色永續發展的浪潮，勞動部高屏澎東分署人才資源發展中心（TDC人才中心）25日在高雄萬豪酒店辦理CEO講堂，邀請零碳大學執行長王怡雯、與京冠生技董事長楊青山，以「綠色新商模、零碳『心』人才」為主題，與現場逾百位經營者與高階管理層，分享交流如何打造以人為本的永續文化，並以循環經濟翻轉逆境，落實節能減碳與永續發展。

此次的CEO講堂，是由勞動部高分署攜手高雄市工業會、中國生產力中心、國立高雄科技大學人力資源發展系、以及國立屏東科技大學等單位協辦，透過產官學研合作，共同建立綠色經濟生態圈，掌握減碳淨零先趨，並布局未來綠領人才的養成。

零碳大學執行長王怡雯表示，大家可能越來越常待在冷氣房，對於溫度上升1度，可能沒有太大的感覺，但，全球溫度上升1度，會反映在氣候變遷上，中小企業和製造業將是最直接面對ESG浪潮的夥伴，因此，除了要有概念，更要懂得確實執行。

「順風時，探索機會，逆風時，翻轉危機」，京冠生技董事長楊青山，破題點出循環經濟勢在必行的原因，他說，循環經濟在產品和服務的設計過程中，考慮到產品的效率、可重用性、及可回收性，放眼在與環境重歸於好的創新策略，引領與會者深化減碳行動，同時呼籲綠領人才培育的重要性，鼓勵企業打造人才成長與包容的友善職場。

勞動部高屏澎東分署表示，在面對永續經營所帶來的各種挑戰，永續發展是現今各方重視的議題，如何兼具環境永續的公正轉型，讓勞工朋友穩定在職，發揮勞動價值，將有助於勞工、企業與環境產生正向的循環，提升綠色競爭力。

勞動部高屏澎東分署說，人才發展是企業維持永續競爭力的關鍵要素，為了協助企業掌握全球綠色經濟趨勢、2050淨零碳排的共識、以及為企業留住好人才，TDC人才中心提供「專家駐點諮詢服務」、「客製化輔導服務」，協助盤點與檢視人才發展需求的缺口，進而協助連結勞動部「青年就業旗艦計畫」、「產業新尖兵計畫」、「企業人力提升計畫」、「產業人才投資方案」等資源，協助企業厚實人才資本。