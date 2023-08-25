中南部登革熱疫情持續升溫，新北市深坑區今新增1例本土登革熱病例，個案為一名56歲女性，新北市迄今累計已有3例本土登革熱病例。為防範疫情，新北市長侯友宜召開跨局處會議，指示市府各局處與石碇區、深坑區公所合作立即進行各項防治作為控制疫情。

衛生局辦理追蹤近日台北市一名確診個案曾於新北市石碇烏塗地區私人菜園農作活動史，23日主動進行接觸者採檢後，於今日檢驗確診。經疫調發現個案於8月19日曾出現後眼窩痛症狀，目前已康復。

侯友宜指示市府單位針對石碇區風險菜園進行長效性藥物噴消，且要求菜農進行孳生源清除與容器減量，並持續對於風險菜園周邊進行擴大疫調與健康監測，同時於烏塗產業道路設立告示牌提醒民眾留意。

衛生局長陳潤秋呼籲，目前仍為登革熱流行季節且偶有降雨，仍適合病媒蚊生長，清除孳生源才是防治登革熱根本之道，提醒民眾應每周定期巡視週遭環境，清除住家內外積水容器避免養蚊，同時做好個人防護措施，例如外出穿淺色長袖長褲，於裸露在外皮膚處噴灑經衛生福利部核可的防蚊液等，才能有效防治登革熱。