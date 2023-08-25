此次合作將配合新莊有好戲系列活動，演出多場傳統歌仔戲、偶戲等。（呂健豪攝）

宜蘭國立傳統藝術中心今年首度與新北市政府文化局合作，將「傳統藝術開枝散葉-民間劇場重塑計畫」與「傳藝GO YOUNG」結合新北原有的「新莊有好戲」系列活動，將在9到10月演出12場歌仔戲與偶戲，希望推廣傳統戲劇，並向下扎根，進而使傳統藝術能夠傳承。

文化局主任秘書翁玉琴表示，新北市新莊向來有「戲窟」的稱號，這次首度與傳藝中心合作，把傳統偶戲、歌仔戲帶到新北，讓市民能夠就近來欣賞這些優質的傳統藝術，希望讓傳統戲曲能夠再蓬勃發展起來，也讓新莊戲窟的稱號更名符其實。

翁玉琴說，這是傳藝中心首度開放與地方政府合作共同舉辦這樣的活動，除了帶來12場演出外，還有相關的培育計畫，這對新北戲曲資源挹注帶來正面的影響，也希望未來有更多機會能夠跟傳藝中心合作，讓傳統戲曲能夠承襲下去，不至於因優秀的國寶級傳統戲曲名家凋零後就沒有後續傳承，更希望能夠如計畫名稱一樣開支散葉，讓傳統藝術綿延傳承下去。

傳藝中心副主任鄒求強則說，「傳藝GO YOUNG」是今年新的計畫，將與各縣市政府及學校合作，希望讓年輕人、小朋友對於傳統戲曲從有興趣到愛好進而支持，一方面進校園推廣，另一方面到各縣市地方展演，相關的成果在年底會呈現，向下扎根的部分目前也在積極進行中。

民間劇場則是從2018年起，每年都會到全國各鄉鎮座宮廟的廟埕或戶外演出，邀請團隊跟地方宮廟合作，幾乎每的縣市的反應都很熱烈，所以希望能夠擴大並讓中央、地方政府的資源能結合，因此今年開始這個重塑計畫，今年選了新北、台南、彰化等地區合作，未來這個大計畫還會延續、擴充。

鄒求強也解釋，民間劇場從107開始每年都會到全國各鄉鎮宮廟戶外廣場演出，邀請團隊跟地方宮廟合作，幾乎每個縣市反應都很熱烈，今年選了新北、台南、彰化等地區，計畫會繼續擴充。

文化局表示，本次雙方的合作，將配合新莊有好戲系列活動，將在9、10月，在新莊運動公園、新莊文化藝術中心等帶來多場歌仔戲、偶戲演出，另外還有戲偶展，希望展現新莊戲窟的風華。