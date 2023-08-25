許多公益團體受到新冠疫情3年影響，急需要募款籌活動經費，永慶房產集團加盟四品牌花蓮區經管會（永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產）聽到他們心聲，積極參與由臺灣港務股份有限公司花蓮港務分公司主辦、即將在9月2日登場的「花蓮好港情公益園遊會」，為創世基金會在花蓮募款盡心力。

在8月23日舉辦的活動記者會上，臺灣港務股份有限公司花蓮港務分公司、創世基金會邀請響應活動企業，透過闖關遊戲認識港口海洋知識與環境保護。永慶房產集團加盟四品牌花蓮區經管會劉協誠率領永慶房產加盟四品牌幹部們一同出席體驗，體驗結束後，永慶加盟四品牌幹部也和創世基金會人員一同拿著摸彩獎項的手舉牌，力邀民眾一起參與9月2日的「花蓮好港情公益園遊會」，期望有更多民眾加入關懷植物人的行列。

永慶房產集團加盟四品牌花蓮區經管會認同創世基金會『救一個植物人，等於救一個家庭』的公益理念，號召32家加盟門店、近650位同仁一同響應。劉協誠會長表示:「為了減輕長期照顧植物人的經濟負擔，永慶加盟四品牌花蓮區每家門店不僅認購50~100張的園遊券，同時也認領12個園遊會攤位，規劃滷味、爆米花和紅茶等多元的美食攤位，並將當日攤位收入將全數捐助創世基金會。」

永慶房產集團加盟四品牌花蓮區經管會認購50~100張購園遊券，同時也認領12個園遊會攤位，規劃多元的美食攤位，攤位收入將全數捐助創世基金會。(圖/永慶房產集團提供)

9月2日「花蓮好港情公益園遊會」，在花蓮港親水遊憩區舉行，當天預計有50攤位，有美食小吃攤、闖關遊戲外，還有安排捐血車，邀請大家響應捐血活動，幫助捐血中心解血荒。值得一提的是，創世基金會也準備飯店餐券、電影券以及腳踏車等精美好禮，讓參與民眾能抽到大獎帶回家。

永慶房產集團長期發揮企業力量投身公益活動，並號召永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產全台夥伴，積極響應永慶慈善基金會「愛圓滿接力」計畫，呼應在地公益，無論是募款、捐血、捐物資、公益路跑或園遊會、淨灘等，都可以看到永慶房產加盟四品牌的公益足跡，以拋磚引玉之姿，邀請民眾一起投入公益，將正向力量擴散至各個角落。