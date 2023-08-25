team+以即時溝通協作與客製開發，推動組織數位轉型與創新，各項功能設計也能響應聯合國永續發展目標（SDGs），協助企業具體落實「E」、「S」、「G」三面向永續精神。

環境保護協助企業組織落實無紙化，互動資通指出，私有雲架構的team+，在嚴格的資安機制下提供開放API，可串接既有系統並優化作業流程，讓過去仰賴紙本如薪資條、公文簽核等不但行動化又無紙化，降低紙張傳遞與印製。

社會責任則區分公、私領域助企業打造健全職場，對企業而言，社會責任涵蓋勞工關係、多樣化與共融等不同面向。而team+在使用介面設計上，能讓員工輕鬆分割公、私領域。如大型私立教學醫院，透過team+讓進行個案關懷的醫護人員溝通不掉棒，更無需使用個人社交軟體通知，讓職場與私人生活完全區隔，落實企業對勞工關係的負責態度，打造更健全的職場環境。

公司治理資訊透明，讓企業文化從雙向溝通被實踐。互動資通表示，資訊透明與安全向來是公司治理上的重點項目。team+提供身份驗證、權限控管、資料庫訊息加密、檔案傳輸軌跡等，既強化內稽內控，又能保障企業機敏資料資產。以透過API串接各種系統，讓訊息傳遞即時且正確，資訊透明並讓管理產生力量。