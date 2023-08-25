超眾今天下午舉行線上法說會，超眾為散熱廠，產品涵蓋散熱模組、散熱片、熱導管及薄型均熱板，日本電產(Nidec)於2018年11月底正式入主後，即積極進行兩家公司產品及技術垂直整合，希望能提供客戶一站式購足服務。

隨著整併效益顯現，超眾今年上半年營運未受全球經濟不景氣太多衝擊，今年上半年合併毛利率為18.17%，年增2.56個百分點，營業淨利為3.55億元，年增1.1倍，稅後盈餘為3.58億元，年增1.75倍，每股盈餘為4.15元，累計前7月合併營收為66.8億元，年增7.11%。

展望下半年，就各產品線來看，吳適玲表示，NB需求看起來活絡一點，其中電競NB佔整體NB約35%到40%，由於疫情結束，且前幾年需求大爆發，成長幅度不會像往年，只會維持一定替換需求，網通、伺服器會有一定成長的幅度，遊戲機也可以維持向上成長。

AI伺服器需求起飛，超眾也沒有缺席，不過吳適玲表示，AI伺服器相關產品從與客人研究開發到量產，至少要3個月到半年，預期第4季開始量產，初期出貨量會少一點，今年下半年伺服器成長比較偏向傳統伺服器，不過就客戶需求量來看，伺服器新平台產品佔比不是很大，整體而言，雖然傳統伺服器下滑，AI伺服器開始量產，因此伺服器產品線還是會成長，只是沒有以往成長幅度。

在毛利率方面，吳適玲表示，毛利率改善，主要是因原物料價格下跌，且公司精進產線自動化程度，我們將持續透過調整產品組合及提高自動化來努力達成提升毛利率目標。

因應電子產業供應鏈移轉，超眾亦在2020年投資設立越南廠，吳適玲表示，越南廠原規劃建置3廠，現已完成1廠，這兩季陸續安排所有客戶做量產認證，目前大部分客戶已完成認證，並將部分舊訂單移到越南生產，明年將以生產新訂單為主，集團將加速產線移轉及各廠區產能分配調度，提升工廠生產效率，以現有1廠來看，未來越南廠佔營收比重可望拉升到30%。