東岸盃排舞大賽將於8月26日在台東LE ARK藝術展演中心登場，主辦之一 POPWAN指出，早已準備好要舉辦此賽事，因疫情影響延後2年多。（PopWan提供／蔡旻妤台東傳真）

台東首屆東岸盃排舞大賽將於8月26日在台東LE ARK藝術展演中心登場，冠軍最高獎金1萬2000元。主辦單位指出，台東從未舉辦過正規排舞比賽，期望藉由賽事讓音樂及跳舞融入民眾生活，「不管你在哪個城市，不管你跳什麼舞風，只要有顆愛跳舞的心，都歡迎來現場大放異彩」。

賽事分為學生組及Unlimited（無限），學生組年齡為18歲以下，Unlimited則不受限，評分標準分為執行完成度、舞蹈編排、創意3個項目，分別占比55％、35％、10％。評審也大有來頭，不僅有致力推廣嘻哈文化的街舞老師Joanna、在地街舞老師PopWan，更特地邀請來自台中的知名老師Akuma Diva。

排舞以往都被合併在各項宣傳活動中，如反毒舞蹈比賽、紫錐花舞蹈大賽等等，為了讓全台舞者有表演及發揮機會，因此特地在台東舉辦排舞大賽。主辦單位表示，賽前還有成果發表會，包含KPOP 、Choreography、Jazz Funk等各式舞蹈風格，無論是喜愛音樂或舞蹈的遊客或民眾，歡迎大家在8月26日下午3點至晚上7點到場為喜愛的隊伍加油打氣。

街舞老師、主辦者之一 POPWAN指出，早已準備好要舉辦此賽事，因疫情影響，賽事延後2年多。雖然東部經常舉辦各種風格的舞蹈節，卻從來沒有正式的排舞比賽，隨著街舞風氣在東部地區興起，因此決定集合所有舞蹈夥伴的力量，活動免費入場，歡迎全台喜愛舞蹈的舞者及民眾前往欣賞。