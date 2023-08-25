一篇今天發表的研究顯示，如果全球暖化的情況持續下去，在21世紀末之前全球可能會有逾10億頭乳牛受熱壓力（heat stress）所苦，這將威脅到牠們的生育力、產乳量及生命。

這項研究指出，全球有近8/10的乳牛已經出現體溫過高、呼吸頻率加快、低頭和張大嘴喘氣等情況，這些症狀全都跟嚴重的熱壓力有關。

法新社報導，在熱帶氣候下，20%的牛隻一年到頭都會出現這些情形。

如果南美洲亞馬遜盆地（Amazon Basin）和非洲剛果盆地（Congo Basin）的養牛業規模持續擴大，這些數據預計還會大幅攀升，因為這些地區的氣溫上升速度快於全球各地平均值。

研究還預測，若導致氣候暖化的溫室氣體排放量持續增加，在2100年之前，熱壓力將成為巴西、非洲南部、印度北部、澳洲北部及中美洲一年到頭都會出現的問題。

這篇研究的首要作者、南非瓜祖魯那他大學（University of KwaZulu-Natal）研究員諾斯（Michelle North）告訴法新社：「有多少乳牛會暴露於這樣的高溫，一個非常重要的決定因素，就是土地利用變化的決策。」

諾斯還說：「為了擴大飼養牲口而砍伐熱帶森林，不是可行的發展性未來，因為這會加劇氣候變遷，並使數以億計的牛隻面臨嚴重的熱壓力問題。」

這項發表於「環境研究通訊」（Environmental Research Letters）的研究更發現，在最糟的情況下，亞洲和拉丁美洲的養牛業將增長近1倍，非洲則將增長逾4倍。