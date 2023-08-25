而目前大盤半年線及年線呈上揚之多頭排列，長線趨勢仍然偏多看待，人工智慧（AI）概念股持續是台股最火熱的族群，但短線慎防利多出盡，中長線仍可留意回檔布局時機。

日盛上選基金研究團隊表示，美國AI晶片大廠財報表現優異，可關注相關概念股是否持續成為盤面反彈重心，相較大盤強勢族群亦可同步關注。

此外，傑克森霍爾（Jackson Hole）全球央行年會在美東時間24日登場，外界目光將聚焦在聯準會主席鮑爾25日發表的演說，針對未來利率路徑、整體經濟發展與任何通膨壓力的相關看法，都將牽動市場敏感的神經。

日盛上選基金研究團隊也指出，台股產業方面，目前許多台廠供應鏈AI領域營收在第二季比重仍不高，但觀察7月營收和出口狀況，AI動能確實開始醞釀，明年台廠在更多AI應用增長下，對營收貢獻也會有所增加。

而在AI伺服器趨勢下，UBB通用基板使用更高層數與更高階材料，將帶動上游的銅箔基板（CCL）價量齊揚，且對於CCL業者產品組合優化仍具正面效應，中長期營收獲利具成長空間。