內政部長林右昌表揚績優宗教團體。（嘉義縣政府提供／廖素慧嘉縣傳真）

嘉義縣長翁章梁稱許宗教團體發揮穩定社會的力量。（嘉義縣政府提供／廖素慧嘉縣傳真）

蔡英文總統25日到嘉義縣出席全國174個宗教公益事務績優團體表揚大會，讚揚宗教團體協助推展長照政策，內政部長林右昌則表示將成立宗教禮制司，盼宗教界持續支持社會公益、偏鄉教育，未來擬合作推動社會住宅。

蔡英文表示，宗教團體為社會提供各面向公益服務，疫情期間更是穩定人心的重要力量，還捐贈物資協助民眾度過困境，恭喜獲獎的團體，政府推行長照政策的，也仰賴宗教團體協助，長照預算從2016年54億元增加至今年647億元，明年更會達到876億元，感謝宗教團體和政府一起照顧長者。

翁章梁表示，宗教團體積極參與公共建設，關懷社會各個角落，幫助很大，今年嘉義縣獲得宗教公益獎的寺廟有新港奉天宮、新港六興宮、朴子配天宮、梅山玉虛宮、溪口開元殿和水上奉天宮濟公廟，感謝宗教團體的付出，成為台灣社會的穩定力量。

林右昌表示，內政部今年三讀通過組織改造，將成立「宗教禮制司」，提升宗教事務的處理層級，內政部也正擬定民間參與社會住宅建設計畫，期望宗教團體能成為強力的合作夥伴。