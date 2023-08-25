基隆著名的紅燈區「鐵支路」，超過50年歷史，仿效荷蘭櫥窗女郎，尋芳客可自行挑選，不過，早年原已漸漸沒落，近年卻有不少外籍年輕辣妹大舉入侵。而這總給外界披上一層神秘面紗，一名老司機小風(化名)接受《新聞歸剛欸》訪問，對於和姐姐們的「激戰過程」全說了。

鐵道旁，不起眼鐵皮加蓋矮房，裡頭卻是暗藏春色，一看到客人上門，三七仔(即為皮條客)熱情招呼攬客、報價，小姐們各個穿著清涼薄紗，站在門口讓客人挑選，沒選到中意的就往下一家。進入房間後，小風表示，「每次消費15分鐘1500元，時間有限無法讓你洗澡，小姐只會用毛巾幫你擦拭。」

「鐵支路」小姐們穿著清涼薄紗。（資料照）

對於15分鐘速戰速決，小風說，「我當年去時還是年輕人，所以不會很趕，因去那只是做運動而已，它的時間和價格只是在吃快餐、吃粗飽，若沒什麼錢，就可去那放鬆筋骨」。

基隆「鐵支路」是鐵皮加蓋矮房。（資料照）

「鐵支路」會讓男人流連忘返的主因？小風透露，「若有去過別的類型的地方，不會對『鐵支路』特別留戀，因那時間太短了，正常男人15分鐘出不來，那裡較適合年紀大或沒什經驗的，對於有社會經驗的不太適合」。

基隆「鐵支路」警方日前上門盤查。（資料照）

會去「鐵支路」的尋芳客，多半都了解那的生態模式與文化，小風說，「我現在不會跑那種地方了，現在若要去，寧可花較多的錢，時間長、安全性的地方，不會想再吃快餐而已」。