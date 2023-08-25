台中市政府數位治理局今天攜手國立自然科學博物館舉辦數位科技應用研習。（數位局提供／張亦惠台中傳真）

科技發展讓文化的傳播、創新、保存等有了新面貌，台中市政府數位治理局今天攜手國立自然科學博物館舉辦數位科技應用研習。副市長王育敏出席表示，台中市政府致力將科技導入市政服務，特別在文化、教育及導覽領域，透過更多科技應用，更能讓市民朋友身歷其境，也能透過數位科技，讓精美的典藏或是美景無界限呈現。

王育敏提到，市長盧秀燕對台中智慧城市發展十分重視，各局處都積極導入科技應用在便民服務中，許多局處都有透過導覽讓民眾認識市政服務或活化文化資產，例如台中市孔廟推出AR實境導覽與線上祈福，透過多元方式讓民眾認識孔廟的文物、建築及傳統祭孔禮俗；中央公園也透過APP讓參訪民眾可以用手機來進行實體導覽。

數位局說明，應用研習邀請國立台灣博物館推廣教育組長黃星達講座，黃星達在數位媒體的應用與行銷有深入了解，研習中也透過國內外城市運用科技的案例進行探討，思考行銷城市的各種可能方式。國立自然科學博物館長焦傳金帶領館內團隊來與市府交流，探討在科技演進中，如何讓人文與科學教育更能發揚。

數位局長林谷隆指出，科博館一直是台灣科學教育的重要殿堂，也是台中市政府的好夥伴，去年科博館與市府合作的恐龍彩繪主題公車站成為台灣大道上的拍照打卡熱點，今年暑假科博館與市府交通局合作的「威利在哪裡？」創造全台大小朋友來台中旅遊的話題，另，市府建設局與科博館更是長期合作夥伴，聯手打造中央公園成為「全台唯一」具有台灣低海拔植物特色的公園。