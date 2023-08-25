隨著愛美及健康意識抬頭，台灣美睫美甲年產值推估超過10億元，保健食品年產值推估超過1700億元，光學鏡頭龍頭大廠大立光瞄準商機，宣布跨領域進軍美業，由大立美推出美睫美甲。

大立美根根嫁接睫毛只要20分鐘，施作光療手工穿戴甲只要10分鐘，整個過程相較於傳統3至4小時的美睫美甲療程，大幅縮短到30分鐘就能大功告成，想要專屬款式，還可以「客製化」，針對指型及喜好打造出獨一無二的穿戴甲，同時更運用新型態社群通路，貼心提供24小時網路購票及預約服務系統，只要動動手指，宅在家就能輕鬆安排美睫美甲沙龍行程，在產品及服務上，帶給消費者最快速便利、高品質體驗，同時與中華科大有深度的產學合作，即日起開始提供美甲服務及線上預約，預計9月下旬開放網路購票，11月提供美睫服務。

大立美也年底前再推出保健食品，由大立美全新的直營工廠生產，採高品質工廠規格，有先進的生產技術、設備及嚴格的品質控管，提供優質安全的產品，讓消費者體內保健、外在美麗，打造大立美成為美麗與健康的領軍品牌。

大立美首家直營店同步在台北忠孝敦化商圈開幕，首波預計快速擴展門市至六都縣市，今起開放業者加盟，強調低門檻及上百張訂單保障，打造美睫美甲師百萬年薪。