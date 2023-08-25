市場熱烈揣測削減印花稅，但缺乏可靠消息人士的佐證。據路透周五引述相關消息人士指出，本月稍早在國務院指導下，包括財政部的監管單位提交了一份建議草案，並稱最快本周五會做出決定，並予以公布。

目前0.1%的印花稅，按照提議，稅率可能大幅削減20%或50%，並將成為自2008年金融風暴以來首次調降此類印花稅。

中國國務院、財政部和證監會目前都沒有對該新聞提出回應。

中國藍籌的滬深300指數目前已跌到近九個月最低點，相較之下，MSCI全球指數今年以來升11%；歐洲股市和標普也都呈現上升。

中國證券監管機構在8月18日公布一套方案，包括支援股票回購計畫，鼓勵進行長期投資，以支撐中國11兆美元的股市。

中國人行在本周稍早曾下調關鍵的貸款基準利率，下調幅度小於預期。而至今的救市措施過於溫和，無法讓投資人滿意，也無法重振不斷放緩的經濟。

Topsperity證券的分析師說，調降股票交易的印花稅，有助於降低投資成本，提振交易活動。與以往的政策措施相比，降低印花稅可能會對恢復投資人信心產生更強的影響。但從長期來看，影響可能有限。

據中國官方資料，中國去年財政收入為人民幣20.37兆元，其中證券交易的印花稅貢獻了2760億人民幣。