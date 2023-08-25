距離中秋佳節僅剩一個月，各大飯店業者為搶攻送禮市場商機，爭相推出月餅禮盒搶市！其中，享沐時光莊園渡假酒店繼推出廣受好評的端午粽禮盒後，首次推出由主廚團隊親手研發製作的中秋月餅禮盒搶市！

享沐時光莊園渡假酒店行銷公關部經理郭仲紋表示，為了開拓更多客群，該酒店開幕至今不斷推出全新的產品與更好的服務給顧客！去年中秋節前夕，主廚團隊嘗試製作黃金蛋黃酥供內部員工品嘗，發現口感特別好與市面販售的蛋黃酥感受不同，今年決定推廣與分享這個好味道！

郭仲紋強調，黃金蛋黃酥使用口感濃郁、飽滿滑潤，猶如糖心般的鹹鴨蛋黃內餡，以及甜而不膩的紅豆沙餡料，使用高單價的進口奶油與麵粉製作而成，擁有多層次的風味和口感，酥脆堅實、整顆滿滿的黃金蛋黃酥，即日起開放預購！

另外，享沐時光也有推出土鳳梨酥禮盒，選用台農2號鳳梨品種，其酸味明顯，果肉纖維稍粗，口感較扎實，且嚴選紐西蘭奶油製成的酥鬆、濃郁奶香的金黃外皮，精心製作出長方金磚造型的土鳳梨酥！

郭仲紋說，兩種月餅同時搭配可享現折優惠，即日起開放訂購至9月29日止，取貨日期為9月18日上午10點以後。