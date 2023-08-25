尼得科超眾今年營運回神，除上半年累計營收56.78億元，較去年同期成長9.3％外，毛利率18.17％、EPS 4.15元表現亦明顯優於去年同期的15.61％及1.51元。

尼得科超眾表示，今年上半年仍延續去年下半年去化庫存的步調，再加上國際緊張情勢未解，美國貨幣政策也仍在進行中，疫後的復甦在今年上半年並未看到，然受惠於台幣兌美元的匯率變動不大，來自匯兌的影響減小，另金屬原料包括銅價、鋁價均出現下修，均為公司營運帶來正向幫助，是尼得科超眾今年上半年得以繳出不差成績的原因。

展望下半年，尼得科超眾表示，全球復甦目前看來仍是不穩定也不明確，但尼得科超眾仍會朝正向思考，就下半年各產品別的表現言之，筆電需求比較薄弱一些，網通、伺服器、遊戲機則仍可維持一定程度的向上成長，下半年預期仍可延續既有產業的步調，表現略優於上半年。

就產能佈局言之，尼得科超眾表示，先前投資的越南一廠，現已進入量產認證，待認證完成後，會先就內部產線做移轉，再就集團產能做重分配，以越南一廠規模與昆山廠相當概估，量產後，越南一廠的營收占比可望達到3成。