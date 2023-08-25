基隆市政府發言人余治明回應，謝謝議員關心，邁向生態永續我們一起努力。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆市政府與原廢棄物處理的永盛公司促參案契約屆滿未續約，市府表示飛灰已重新招標由吉衛公司運至高雄處理。民進黨基隆市立委參選人鄭文婷表示，市府限縮廠商投標資格疑涉及規格綁標，若不清楚說明理由，將檢具標案資料向檢調機關告發。市府發言人余治明澤回應，謝謝議員關心，邁向生態永續我們一起努力。

鄭文婷表示，本案前4次招標投標廠商資格，包含合法登記或設立之廢棄物清除、處理業，並具有公民營廢棄物清除或處理許可證。但第5次招標資格，則刪除廢棄物清理業資格，僅限縮在公民營廢棄物處理，並具有公民營廢棄物處理許可證，這與一般公共工程採購須檢討流標原因或提高底價、放寬廠商資格實際狀況不同，市府限縮廠商投標資格可能涉及規格綁標；市府若不清楚說明理由，將檢具資料向檢調機關告發。

針對該標案決標公告下備註「奉准超底價決標」，鄭文婷說明，依《政府採購法》53條第2項規定，機關在緊急情勢需決標時，在不超過底價8％下，得先保留決標，並簽經原底價核定人或其授權人員核准。

鄭質疑，基隆市垃圾處理目前面臨何種「緊急情勢」？必須直接上簽奉准「超底價決標」。據了解，廠商8月14日才開始進行飛灰處理跟清運，距離履約日已逾兩週，這段期間任由飛灰堆置，可見無緊急情勢，不解為何市府急著上簽。

鄭還說，處理飛灰的得標業者吉衛公司母集團「可寧衛」旗下的8座掩埋場日漸飽和，目前僅剩2座仍在運行，第9座掩埋場未通過環評，掩埋場容積逐漸減少，未來處理運費勢必上漲；將飛灰推給其他縣市，不是治本之道，何況從台灣頭運到台灣尾，高昂處理費不說，光運送費就很可觀。

鄭文婷說明，議會決議曾提及永盛公司在申請許可證訴願中勝訴，攜請市府依法核准許可證。如今市府仍不予核准許可證，卻又再標案資格上限縮，這兩者間是否有關聯？市府有必要清楚說明。

對此市府發言人余治明則回應，謝謝議員關心，邁向生態永續我們一起努力。