普里格津據傳已死於俄羅斯一場私人飛機空難，瓦格納傭兵集團領導層峰恐陷權力真空。

瓦格納（Wagner）傭兵集團首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）據傳22日死於俄羅斯一場私人飛機空難事故，由於他善用替身，有可能「詐死」，也有說法指這是政治暗殺。英國國防部周五（25日）表示，普里格津「極可能」已身亡，只是沒有具體證據支持他是否真的在失事的飛機上，普里格津留下權力真空的難題，他有4大特質將令瓦格納新的領導人難以望其項背。

關於普里格津到底真死假死、是否死於非命，眾說紛紜。有外媒指飛機遭到飛彈擊落，社群媒體流傳機上酒箱藏有炸彈，還有社群媒體頻道指現場發現與他手指殘缺特徵相符的遺體。美方情報傾向認為飛機內部發生爆炸，美國官員評估普里格津「可能」真的是失事飛機的乘客之一。綜合路透社、英國廣播公司（BBC）報導，英國國防部官員提及，普里格津以「維安措施滴水不漏」出名，但也同意美國官員研判他可能在飛機上的說法。英相蘇納克（Rishi Sunak）表示，情報顯示普里格津「極有可能」在飛機上。

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 25 August 2023



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英國國防部也認為，普里格津死亡之後，瓦格納集團領導層峰出現「權力真空」，亦即在這場空難發生之前，普里格津的接班人是誰，尚無明顯態勢。

英國國防部官員在25日一早的簡報指出，普里格津有著「過動、異常大膽、追求結果、極度殘暴」的人格特質，瓦格納任何接班領導人恐難以匹敵。官員說，普里格津之死「幾乎肯定會造成顛覆性質的影響」，尤其在瓦格納集團另2名領導人烏特金（Dmitry Utkin）、切卡洛夫（Valery Chekalov）據傳同機喪生的情況下，權力真空嚴重程度恐怕有增無減。

普里格津今年6月下旬帶領瓦格納戰士發動「兵諫」，部隊逼近俄羅斯首都莫斯科之際突然喊停，兵諫失敗後，普里格津與瓦格納戰士流亡白俄，近日也有消息指瓦格納集團已於白俄羅斯重起爐灶。豈料，22日就發生一架自俄國首都莫斯科飛往聖彼得堡的私人飛機於俄羅斯特維爾州（Tver）墜毀的事故，機上10人全數罹難，俄媒隨即報導普里格津也在乘客名單之內。俄羅斯總統普丁24日也開了金口，對於普里格津身亡一事致哀。