由温昇豪、陳澤耀、陳少卉領銜主演電影《我和我的賽車老爸》描繪一對摩擦不斷的陌生父子，在遇見失意天才賽車手後，關係逐漸緊密、相互救贖，直到再次看見希望，並決定為人生勇敢一回的故事。温昇豪與陳少卉詮釋一對陌生父子。當問及兩人如何培養父子默契時，兩人都直言沒有刻意先去培養默契，温昇豪表示：「就如片中角色一樣，看到這個小孩會想說『你是誰』？」陳少卉也回憶：「因為昇豪爸爸本身就是一位風趣又親切的人，所以跟他很快就熟了。」

曾獲金鐘獎肯定的温昇豪，精湛演出更是讓陳少卉直呼「很強」，他說「一幕昇豪爸爸在家中把我推倒的戲，他在試戲的時候是一個人，拍攝時又是另一個人，覺得他很厲害。」有趣的是，反問温昇豪拍一些情緒比較激動的戲時，會不會擔心嚇到陳少卉呢？也讓温昇豪笑說：「他很專業的，因為他之前演過虎爺，反而是我才要敬畏他。」而陳澤耀也力讚温昇豪：「他是個很有溫度的人，從我們剛認識，到對劇本的過程當中，就可以看到他對劇本的分析與想法，他也很樂意去分享，演出也很自然。」讓温豪豪打趣表示：「很有溫度，因為我姓温。」

今（25日）公開的角色海報當中，以「三人三色」概念，表現出角色截然不同的魅力與內在。以藍色為主要色調的「周大隆」，代表著藍天與希望，期望透過截然不同的人生際遇，逐漸邁向新的人生。而以橘色為主要色調的「陳柏駿」，則展現對自己所熱愛的拉力賽的堅持，燃燒生命展現熱情。至於以綠色為主要色調的「周宇冬」，則代表著青春、稚嫩，猶如新生的嫩芽，展現出青春與活力，更對照周大隆代表的藍色，有「青出於藍」的涵意。透過三位演員在片中的化學效應，展現出完美默契，更為觀眾增添期待感。

温昇豪詮釋的「周大隆」，以堅定的眼神，微笑望向遠方，搭配台詞「人生，不就是冒險嗎？」暗示他不僅有個陌生兒子闖入人生當中，必須面對新手爸爸帶來的挑戰，更還要協助陳澤耀的角色去當拉力賽車領航員；陳澤耀飾演的天才賽車手「陳柏駿」，在角色海報中穿著賽車服，以剛毅的目光望向前方，也因為角色在片中決定東山再起，打算再度挑戰拉力賽事，但由於拉力賽需要一位領航員作為夥伴，讓他在尋覓搭擋的過程中，一直期望「只要找到一個相信我的人，就夠了。」；童星陳少卉詮釋的「周宇冬」，在角色海報展現天真活潑的氣質，也因為他最喜歡玩賽車，不僅視片中的阿駿哥哥為偶像，更立志「我長大以後，要成為最厲害的賽車手！」

《我和我的賽車老爸》將於9月8日上映。