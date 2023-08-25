金門縣議會跨黨派問政聯盟與無黨籍問政聯盟，今(25)日下午聯袂拜會行政院政務委員兼行政院金馬聯合服務中心主任張景森，針對離島醫療費用支付標準加成、建構金門成兩岸經貿合作先行示範區、協助修改離島建設條例、中央接管金門大橋維管、調整金門縣財力級次、協助修改小三通施行細則，歸墊自來水設施改善費用、以及協助漁民生計等8大議題進行討論，張景森允諾支持，將協調中央職權機關專案研議，設法協助解決。

金門縣議會跨黨派問政聯盟召集人陳泱瑚，與無黨籍問政聯盟召集人洪鴻斌，偕同蔡其雍、張雲量、楊育菡、石永城等議員，今日下午聯袂前往拜會行政院政務委員張景森，針對多項攸關地區發展的重要議題，向張景森提出訴求與建議。

據了解，金門縣議會兩政盟此次拜會並委請政委張景森，代為向中央提出的訴求主要有八大項，包括：

1.建請修訂離島醫院全民健康保險醫療費用支付標準，依表訂點數加計二至三成，以補貼經營管理所增加之成本，維護醫療照護品質。

2.籲請中央以前瞻思維擴大未來兩岸經濟合作願景，建構金門成為兩岸經貿合作先行示範區。

3.籲請協助修改離島建設條例。

4.籲請中央公路主管機關接管金門大橋及負擔橋梁全部維管費用，體現政府一體性與施政公平性。

5.建請中央將金門縣財力級次由第三級調整為第五級，落實照顧離島居民之責。

6.建請修改小三通施行細則，放寬更多政策，促進金門觀光及產業發展。

7.建請中央重視離島自來水營運困境，歸墊設施改善費用。

8.重視地區漁民生計問題，並給予改善協助。

對於金門縣議會2政盟針對地方發展所提出的8大重點訴求，張景森也於會談中允諾，將協調中央給予協助支持。