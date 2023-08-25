蔡政府2020年8月宣布開放萊豬進口，但消基會日前抽查市售食品均未找出，質疑有業者洗國籍。近期有業者將豬肉混充羊肉，國民黨立委參選人羅智強提出質疑，認為台灣已進口8000多噸的萊豬，市面上完全找不到，搞了半天，原來萊豬藏在羊肉裡。食藥署今回應，邊境及後市場均有嚴格把關，台灣至今都未有萊豬檢出。

食藥署今回應，邊境及後市場均有嚴格把關，台灣至今都未有萊豬檢出。（食藥署提供／林周義台北傳真）

食藥署今回應，邊境及後市場均有嚴格把關，台灣至今都未有萊豬檢出。（食藥署提供／林周義台北傳真）

食藥署表示，衛生機關已積極配合新北地方檢察署查核偵辦「重寧海產號」疑似販售假羊肉案。目前地檢署已分別將涉案被告聲請羈押或交保，衛生局已攜回相關檢體檢驗動物性成分。此案因涉攙偽或假冒，有違反《食品安全衛生管理法》第15條第1項第7款之虞，衛生局依同法第41條第1項第4款命「重寧海產號」及「南台國際企業社」暫停作業及停止販賣，檢警及行政相關機關積極偵辦。

針對新北混充豬肉案，食藥署表示目前查無萊豬。另針對羅智強的質疑，衛生機關持續落實檢驗邊境及後市場豬肉產品，亦無萊豬。2021年至今年6月，衛生單位已在各販售通路、製造端抽驗1萬2371件豬肉，包含國產9074件、進口3297件，均未有萊劑檢出。2021年至今年7月止，輸入、通關的豬肉及其可食部位，合計1萬4963批，也均未有萊劑檢出。

食藥署表示，衛生機關將持續加強落實後市場及邊境查驗，並呼籲業者切勿以身試法，從事不法行為，一旦查有違法事證將嚴懲不貸，以維護消費者食品安全。