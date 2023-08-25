台灣運彩長期支持國家體育發展，重視基層體育人才的培育，今年再與T1聯盟舉辦「T1 WISH」公益活動， 22日進行一日籃球訓練公益活動，由臺中太陽許智超教練率領吳岱豪、鄭瑋、呂濟而、胡瓏貿和黃聰翰等球星，親自指導家扶基金會學童們籃球技巧，並傳承自身經驗，鼓勵小球員們為夢想而奮鬥。

本次一日籃球訓練公益活動由聯盟所屬教練和球星，帶領29位來自家扶基金會的同學參與特訓，透過基礎手部動作訓練增加球感、傳授運球與傳球技巧，強化傳接球穩定度，及調整小球員投籃姿勢，增強投籃命中率。聯盟球星們親自傳授基本動作與實戰技巧，帶給小球員們一日職業球員的難忘體驗。

而2023 FIBA男籃世界盃熱身賽於新莊體育館進行，台灣運彩xT1聯盟也特別邀請家扶基金會孩童，進場觀看這場國際級賽事，除了讓孩童一睹頂級國家隊球員身手外，再透過T1 Wish的交流，期盼協助更多的台灣籃球幼苗，學習頂級球星的拼勁與韌性，進而在國際舞台發光發熱！

台灣運彩×T1聯盟關注弱勢孩童不遺餘力，邀家扶孩童看FIBA男籃賽。(圖/台灣運彩提供)

台灣運彩副總經理蔡明哲與台灣運彩xT1聯盟會長錢薇娟及策略行銷長蔡尚樺，都到場陪伴孩童一起觀賽，蔡明哲表示：「台灣運彩一直以來對國際體育交流，和基層運動的推廣不遺餘力，季外的T1 WISH公益活動，期望此次藉由觀看世界盃熱身賽，提升孩童對體育運動的熱愛，幫助孩子們提升品格教育及自信。」