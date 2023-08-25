2023年世界盃男籃賽25日在菲律賓、印尼與日本3國開打，率先登場的是在日本沖繩進行上屆第4澳洲出戰馬爾卡寧(爵士)領軍的芬蘭，靠著米爾斯(老鷹)攻下全場最高25分，外加8籃板、4抄截，澳洲最後以98比72輕取芬蘭，拿下預賽首勝，接著27日遭遇同組強敵德國。

儘管澳洲陣中擁有不少NBA現役球員，芬蘭上半場卻靠馬爾卡寧、沙林兩人火力，一度取得36比28領先，澳洲隨後在上半場結束前打出17比4猛攻超前，上半場打完，澳洲45比40領先，米爾斯半場12分、英格利斯(魔術)11分、吉迪(雷霆)10分；芬蘭半場以馬爾卡寧11分最高。

澳洲第三節換成艾克塞發威，幫助澳洲不僅打出11比4的下半場開局攻勢，更把雙方差距最多擴大到16分，甚至末節開始又是一波7比0，雙方差距變成來到20分以上，芬蘭幾乎只能提前認輸，不過芬蘭仍把主力留到最後關頭才肯換下。

除了米爾斯火力全開，吉迪也拿14分、9籃板及8助攻的接近大三元演出，英格利斯13分，艾克塞10分；芬蘭以馬爾卡寧19分最高，另拿8籃板、4助攻，沙林13分。