淡水漁人碼頭將於8月27日、9月3日晚間舉辦「2023淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂漫步淡水煙火展演」活動，為避免活動的大量車潮影響交通，淡水分局警方將於活動期間加強路口交通執法並取締、拖吊違規停車。

本次活動煙火施放將長達15分鐘，施放範圍闊達400公尺，預計將會吸引大量遊客前往參與，為避免活動結束時，離場車流量大、車道容量有限，勢必造成流量驟增，有車多速緩、交通壅塞之情形，警方呼籲民眾多利用大眾運輸工具前往。

另因應會場內停車場空間有限，活動期間若遇滿場，將依序開放場外第2出入口觀海路至淡海路口路段、中正路2段及濱海路3段兩側道路供作臨時停車。

此外，活動結束時，第二出入口停車場內，將實施分流離場機制，於煙火施放結束後15分鐘，分四批依序管制車輛駛離。

交通局交通安全科科長林碧芬表示，今年淡水煙火秀，預計將吸引超過20萬人觀賞，漁人碼頭活動會場當日將於下午4時至晚間10時進行交通管制，中正路二段 51 巷與中正路一段87巷8弄至港區內規劃為行人徒步區，自行車禁止進入(包含牽行)，一般車輛僅能從觀海路的第二出入口進出。

林碧芬指出，在淡水和對岸八里周邊道路將依現場車流及人潮進行彈性交通管制，警察局並將加強淡水區中正路、文化路和中山路沿線違停車輛取締和提高重點違規路段巡邏頻率，漁人碼頭內停車場全滿後即禁止車輛進入。

警方也呼籲民眾配合警方交通管制以及會場工作人員引導，屆時將會加強路口交通執法，針對違規停車取締、拖吊，以確保交通安全、順暢。