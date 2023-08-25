高雄市公私立各級學校112學年度校長聯席會議，25日在高雄大學舉行，共有全市約380位校長參加，以「培育高雄新世代：數位學習，淨零永續」為會議主軸，讓校長們透過經驗交流與分享，共構高雄未來教育發展藍圖。高雄市長陳其邁上午親自到場，嘉勉校長辦學用心與辛勞，並感謝他們為高雄的未來和教育共同打造率先全國的亮眼績效。

有關高雄市的智慧治理，陳其邁指出，目前Chat GPT及生成式AI等技術引領科技發展的浪潮，高市府的智慧治理亦不斷提升，近兩年來高雄市在六都中的排名也由末段班迅速攀升至第一名，並獲得多項國際大獎，展現出對智慧治理的優異實力。

他並以最近的BLACKPINK演唱會為例，說明高市府運用大數據技術及手機訊號等數據，成功加速演唱會人潮疏散的過程；COVID-19疫情期間，亦透過數位治理做到醫療與風險分級，整合資訊平台讓65歲以上長輩在確診取得抗病毒藥物比例約達98%、24小時內醫療支持得以無差別的普遍介入，分析累積死亡率成為六都最低、中重症發生率也是最低。

另外，針對未來碳關稅對於產業的衝擊，陳其邁強調淨零轉型必須同時進行數位轉型和減碳工作，若僅進行智慧轉型而忽略減碳，企業可能在碳關稅上面臨極大的負擔，進而影響產品競爭力，他並以中鋼生產鋼鐵的成本為例，再次強調高雄發展淨零轉型的重要性。

最後，陳其邁以日本教育家福澤諭吉對於日本現代化的貢獻為例，說明台灣正處於重要的轉捩點，教育將扮演關鍵角色，從國小到大學，學生的課程規劃及生活教育，對於高雄市或整個台灣，皆是未來發展的關鍵環節。他並呼籲校長們，將環境永續理念融入學生的教育過程，以環境永續、淨零轉型作為教育核心，讓每一位學生都能夠與時俱進。

陳其邁勉校長將環境永續理念融入教育過程。（圖片來源：高雄市教育局提供）

教育局進一步說明，因應全球環境的瞬息萬變，數位科技學習也將成為高雄未來教育的重點。高雄市已成功爭取逾12億元完善數位學習場域，並建置線上線下直錄播教室，讓學生學習不再受限於教室。而作為海洋首都，透過各項水域運動課程的推動，提高學生親水意願，讓水域活動及海洋教育向下扎根。