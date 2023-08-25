李東輝終於圓夢能和姜棟元合作。（車庫娛樂提供）

由《軍艦島》、《寄生上流》團隊精心打造的韓國靈異動作片《附身》，改編自在台觀看破400萬次、擁有9.8分近好評的人氣網漫，集結了姜棟元、許峻豪、李絮、李東輝、金鍾洙、朴昭怡、朴正民等華麗演員陣容，姜棟元透露會參演原因「起初讀劇本時，覺得內容很符合現代的潮流，十分新穎！」並稱該片除了以靈異為基底之外，還有許多刺激有趣的動作場面。

而日前因有明星不配合比愛心引發爭議，製作發表會上，當姜棟元聽到主持人要演員們比愛心時，竟直接從口袋中拿出一顆粉紅色的紙愛心，有備而來的舉動讓在場媒體大笑不已，導演金成植也透露姜棟元就像個傲嬌的鄰居大哥，笑曝「但與其說是傲嬌，不如說他是位很體貼的前輩，總在我猶豫這個鏡頭是否要再拍一次時，就主動再次就定位準備好重拍。在大家體力不足時，還會請大家吃很多美食，讓我們拍得很順利！」

姜棟元出道20年，以《王牌計中計》、《偷天對決》、《1987：黎明到來的那一天》、《屍速列車：感染半島》、《嬰兒轉運站》等作展現多變的演技，這次飾演一名假驅魔師，他之前也曾在《黑祭司》中挑戰過驅魔題材，令人十分好奇兩者之間的差異，對此他表示：「當時我飾演為了成為神父而接受課程的神學院學生一角，這次則算是半個騙子。這次的角色雖然不信鬼神，但還以驅魔是療癒人心為由四處行騙。」

而姜棟元在電影中為了驅魔而所唸出的咒語就像在唱rap也造成話題，他表示：「在讀了劇本後，覺得那樣呈現的話應該會很有趣，就參考了許多巫覡的YouTube頻道，做了很多研究。」此外，片中他也展現了精彩的劍術動作戲，「這次我飾演的『千博士』一角不算很會劍術，主要都是四處飛撞的場景，所以我就以之前練過的基本功去呈現那些場面！」該片以靈異為基底，但更接近動作類型，姜棟元表示：「主角雖然不擅長使用刀劍，但也要展現動作戲的快感，因此很注意該如何調節動作上的水位，不能太厲害也不能太笨拙。」

以《請回答1988》、《雞不可失》、《地下菁英》等作令台灣觀眾印象深刻的李東輝，則表示很久以前就想跟姜棟元合作，「實際合作後在和前輩同框時我總是自愧不如，都會疑惑自己看起來是否不成人形！」在片場看到姜棟元時總覺得他很帥氣，每天都陷入他的魅力中，還稱自己身處最棒的拍攝現場。

李東輝也透露有次他和姜棟元、朴正民拍攝到清晨6點，但姜棟元看起來就像是傍晚6點時完好無缺的臉，朴正民則是熬夜到清晨6點的臉，他自己則是下午2點到6點時的臉。看到姜棟元清晨時狀態還很好的模樣，他笑說：「我和正民私下忍不住討論是否該從事別的職業呢！」對此，姜棟元則苦笑表示：「我也有年紀了，也很累呢！」他也透露當時李東輝和朴正民的狀態看起來是沒問題的，讓一旁的李東輝不停向他道謝。

《附身》故事敘述假驅魔師千博士（姜棟元飾）並不相信這世上有鬼，他憑著超強的洞察力解決各式各樣的事件。某日，看得見鬼的幼京（李絮飾）找上門來，對千博士提出價值一億韓元的委託案。千博士與夥伴仁培（李東輝飾）一起前往幼京家追查此事件，意外得知和自己有關的符咒「雪景」的祕密…不相信有鬼的驅魔師，遭遇了動搖他人生的駭人事件！電影9月28日（四）在台上映，將陪台灣觀眾度過最刺激的中秋連假。