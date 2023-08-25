濁幹線3公里至28公里處改善工程，在虎尾鎮下溪里處的水路設計是下彎，最近開工，附近民眾氣炸。（周麗蘭攝）

農水署雲林管理處正辦理濁幹線改善重建工程，卻在虎尾鎮下溪里大庄下彎，水路看起來像弓箭，以避開一塊私有地，民眾最近看到怪手開挖氣炸了，原因是「截直取彎」不合理，且弓箭型水路有破壞風水之虞，25日齊聚村內北極殿陳抗。

濁幹線3公里至28公里處（下溪里、中溪里）改善工程分為3標，其中第一標大庄橋至下竹圍橋的水路並非沿著原來嘉南大圳渠道，而是往南修築，再回到原本渠道，其餘2標工程都是直線。

下溪大庄里民表示，此一設計明顯是刻意，從來無人告知，直到怪手來整地才得知設計已經決定，水利工程向來只有截彎取直，哪有反而「截直取彎」之理，水路看起來像弓箭，大家都很憤怒。

工程顧問公司及雲林管理處解釋，本案是農村再生基金補助，期限是2024年底前須完工，否則就無經費，由於大庄橋頭涉及一塊私人地但找不到所有權人，因此渠道設計稍往南，以加速工程進行。

大庄民眾聞閉氣憤豈有為趕工而有「截直取彎」之理，要求雲林管理處停工檢討，未獲得村內民眾同意前不得施工。

眾人討論時，某女立委趕來會議現場自清，說她聽到謠言一是破壞風水，二是謠傳該工程是她和阿懋爭取的，她完全不知此事。關於破壞風水見仁見智，她不表示意見，至於公共工程如果有甚麼意見，台灣人也要學習一種什麼叫協調。

該女立委說，若如果庄民有意見，盡量順他們的意思，本案是國家關鍵設施，牽涉水源調度。

雲管處最後決定緊急停工，待顧問公司修正設計，庄內推派意見領袖檢視同意再動工。