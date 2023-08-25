美國一項新研究結果顯示，中國於去年12月突然取消嚴格的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）封控措施，使病毒在14億人口中傳播，可能造成接下來2個月內有近200萬人超額死亡。

路透社報導，由獲聯邦資助的西雅圖賀勤森癌症研究中心（Fred Hutchinson Cancer Center）進行的這項研究，採用了中國一些大學公布的死亡數據樣本和網路搜尋結果。

研究發現，在2022年12月至2023年1月間，西藏以外的中國各省因各種原因造成的30歲以上人口超額死亡數估達187萬人。

中國的清零政策透過大規模篩檢搭配嚴格的持續性隔離封鎖，實施3年後於去年12月結束，這項決定導致住院和死亡案例急遽增加。衛生專家表示，基本上政府沒有通報相關情況。

這項發布在美國醫學會期刊網路開放版（JAMA Network Open）的研究指出，超額死亡人數遠超過中國政府今年1月的官方估計數字。根據中國官方，在放棄清零政策第一個月內有6萬人因COVID-19在醫院病故。

研究人員利用公開的訃聞，以及中國流行的網路搜尋引擎百度上的搜尋資料進行統計分析。

研究人員寫道：「我們研究超額死亡和中國解除清零政策之間的關聯，設定了一個實證得出的基準估計。這些發現對於理解COVID-19在母群體間突然傳播可能會如何影響其死亡率有其重要性。」

中國國家衛生健康委員會沒有立即回應針對這份報告置評的請求。

隨著住院和死亡人數與日俱增的消息開始浮現，尤其在新變異株的威脅引發疑慮的情況下，全球公衛專家一再呼籲中國公開更多數據。

中國於2022年底停止公布每日死亡的官方數據。世界衛生組織（WHO）表示，中國的COVID-19死亡人數為12萬1628人，而全球累計有近700萬起死亡案例。