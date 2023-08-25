根據《TVBS》今（25）日公布的總統大選最新民調，民進黨總統參選人賴清德以37%支持度領先，民眾黨柯文哲28%、國民黨侯友宜22%。前立委郭正亮表示，賴清德有做出總統的格局，「西瓜效應」出現了。除非綠陣營做出很大的整合動作，才能讓那群「大西瓜」醒過來，並重新考慮。

針對《TVBS》總統大選最新民調，郭正亮今(25日)在政論節目《新聞大白話》中分析表示，賴清德的民調往上走，有兩個主要原因︰第一個他訪美，接受《彭博》的訪問，昨天他也接受友台的訪問，愈來愈有總統的架勢。參選人要接受專訪，然後回答人家的質疑，講出對台灣願景的想像，其實他並不同意賴清德部分的講法，可是賴清德就是愈來愈有那個樣子，台語叫「總統相」，或者稱總統的格局。

郭正亮認為，侯友宜要加很大的油，因為侯友宜一個禮拜選兩天，沒有好好安排這樣的局，相信會愈來愈多，像他今天就在《中天》接受專訪。

郭正亮指出，選舉中一定有一些人不藍不綠，是在看一個逐漸確定的方向，廣義來講就是「大西瓜」，而這種人也滿忙的，就顧他們的生活，到了一個點，就做一個決定，這種人有2趴到3趴，他們看到非綠陣營怎會亂成這樣，大概心理就做了一個決定，這個決定只要做出來，就不看電視了，甚至政論節目也不看了，就去顧他們的日子了。除非綠陣營做了很大的整合動作，嚇得那群人又醒過來，才會重新考慮，不然就會一直黏著賴清德。

郭正亮點出，所以這兩個現象，是賴清德目前得到的優勢，也就是「西瓜效應」出現了，他個人的「總統相」有做出來。另外的參選人自己一定要努力加油，還有一定要努力整合，不然他們單獨選，都不會贏。