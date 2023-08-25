【全程字幕】還原現場16秒畫面曝！賴品妤受訪逃跑自撞腳架跌倒 中天記者攙扶反被狂吼：你推我 @ChinaTimes ​

民進黨立委賴品妤24日出席活動，面對《中天新聞》記者追問父親賴勁麟相關問題時，自稱被記者推到跌倒。《中天新聞》表示，從多家媒體鏡頭證明記者沒有不當肢體接觸。《中天新聞》今（25）日聲明指出，忍無可忍、不能再忍，將對賴品妤及民進黨提出刑事及民事訴訟，也籲請民進黨上下適可而止，不要把台灣人民當白痴。

《中天新聞》表示，民進黨中央、立委與側翼，抹黑《中天》記者採訪過程中對賴品妤有貼身騷擾、肢體接觸，還抹黑記者是慣犯，完全是睜眼說瞎話，《中天》提供關鍵影片打臉民進黨，記者總共2次採訪賴品妤，搭配多家媒體鏡頭，證明沒有不當肢體接觸。

《中天新聞》強調，民進黨集體抹黑造謠一個《中天》小記者，為救百億雲豹小公主，藉此轉移雲豹及新潮流為害台灣、吃定台灣的焦點，再次證明民進黨集體沉淪。

中天聲明如下：

民進黨立委賴品妤遭廣大閱聽眾質疑假摔，還抹黑中天記者推她，自動二度改口跌倒原因，沒想到竟不知悔改，反而變本加厲，一再發表誹謗並損害中天記者及中天新聞名譽的言論，公然散布誣指中天記者移花接木、跟蹤騷擾、暴力行為、慣犯、及假記者真新聞製造業等等不實指控；中天記者林宸佑及中天新聞忍無可忍、不能再忍，將對賴品妤及民進黨提出刑事及民事訴訟，也籲請民進黨上下適可而止，不要把台灣人民當白痴。