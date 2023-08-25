清境農場是國內知名的避暑勝地之一，其中綿羊是農場的動物明星，南投縣政府基於友善行人興建清境天空步道。（清境農場提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣政府與清境觀光協會聯合舉行「夜探天空步道‧清境星月尋寶」活動，因卡努風災延至9月8日登場，尋寶、露天電影、音樂會共6梯次，每梯次限量100人，即日起接受清境住宿旅客報名，沒有搶到活動名額遊客，也能參加清境天空步道夜間探索體驗，由達人提供星空導覽，感受清境夜間獨特魅力。

清境天空步道沿台14甲線右側清境農場牧區內的高架觀光人行廊道，全長3500公尺，可以串連國民賓館、青青草原南商圈至北端草原遊客中心，沿途可以眺望中央山脈、合歡群峰、能高山及奇萊山系等台灣屋脊，通常每日上午8時至下午4時半開放入園，這次活動步道首度在晚間6時至9時開放入園。

清境觀光協會指出，活動共有3種特色主題，星夜探訪森林小夥伴9月8日、9月9日打頭陣，提供親子攜手尋找森林夥伴，學習生態知識，完成任務可獲得黑鼻羊手偶；雲霧渺渺仲夏夜幕鳴9月15日、9月16日接力，最後9月22日、9月23日由沁夏音樂會壓軸，在高山吹微風、聽情歌、賞美景，癌能獲贈香水百合花束。

南投縣觀光處表示，清境是國內熱門避暑勝地之一，若遊客搶不到活動名額也沒關係，現場提供清境天空步道夜間探索體驗，除了提供星空導覽，也贈送體驗者星座觀星盤，邊賞星空邊學天文知識；另9月30日晚間5時至8時清境天空步道將舉行「中秋賞月野餐會」，邀旅客到離夜空最近的高山賞月，詳細活動可在臉書「樂旅南投」或向清境旅宿業者查詢。