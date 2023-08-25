福原愛和江宏傑離婚後，就和「橫濱男」交往並同居，但疑似婚內出軌讓她形象跌落谷底，收入也銳減，之前傳出她搬出3億日圓（約新台幣6600萬元）的豪宅，將其出租貼補家用，未料遲遲租不出去，現只能大幅調降租金，希望能有租客上門。

據日媒《女性自身》報導，福原愛當初貸款2億日圓（約新台幣4400萬元）購買豪宅，不過4月時被爆料因為收入銳減，加上龐大房貸壓力，已悄悄搬出豪宅，以每個月2百萬日圓（約44萬新台幣）的租金招租。

而距離福原愛出租豪宅已過5個月，仍找不到租客，因此8月下旬將租金大幅調降為150萬日圓（約33萬新台幣），讓房仲也忍不住感嘆「她的貸款大概還得很辛苦」。

其實，福原愛雖受聘青森大學客座副教授，但並非是領固定薪水，而是領鐘點費，擔任沖繩桌球隊Asutida董事的薪資，每個月也才125萬日圓（約27萬元台幣），跟一般日本上班族差不多，甚至比高階主管還要低，而她形象大崩盤後，也無法上電視，收入大幅減少。