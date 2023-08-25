電競選手出身的人氣網紅Toyz（劉偉健）曾是電玩遊戲「英雄聯盟」前世界冠軍，但去（2022）年底因販賣大麻被判刑4年2個月，過去還曾因檢方多次傳喚未到，一度遭士林地檢通緝。近日網上瘋傳Toyz在DC（Discord）群組透露，自己去看守所報到，自此沒再更新動態；不過，Toyz經紀人稍早已否認。

Toyz不久前才因與前老闆鐘培生鬧上檯面，舉辦「拳上」活動引起熱議，日前他突然在IG分享黑白照片表現憂鬱的狀態，加上他許久沒有開直播與網友互動，行蹤令網友都很好奇；沒想到Toyz本人20日突然在DC群組留言，自稱要去附近看守所報到，留下「後會有期」就無音訊。

Toyz在Discord群組自爆要去看守所報到，事後經紀人回應他是講幹話。（圖／摘自Discord）

消息曝光後全網震驚，紛紛激動問Toyz入監一說是真是假，「流量鬼才進去了？不敢相信」、「以後誰來消遣那些阿哩不砸的人」、「該不會4年之後才能看到他吧」；不過，也有一些人認為Toyz本來就該接受法律審判，「進去也好，快去快回吧」、「犯罪就要罰，正常啦」。

但在Toyz入監服刑消息引發討論聲浪，相關人士也出面回應了，據《ETtoday遊戲雲》報導，Toyz經紀人回應並無此事，純粹是他在講幹話。Toyz遭檢警查獲在網路上刊登販售大麻菸彈，最終因販賣二級毒品罪被判刑4年2個月，並未公開何時會入獄服刑。

★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！