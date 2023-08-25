新北市捷運局25日到議會針對捷運三環六線做專案報告，民進黨新北市議員陳乃瑜批捷運局長李政安以提出問題，就是不支持捷運建設大扣帽子，態度惡劣傲慢。對此，捷運局回應，盼議員勿為選舉聲量，亂扣帽子，做出這樣的批評。

陳乃瑜不滿表示，她請李政安就捷運南環線多次流標，導致工程進度延宕如何進行改善提出說明，未料對方竟回，全國公共工程需求多，廠商量能不足，且會挑技術簡單的工程優先施作，認為南環線延宕是正常。她認為，捷運局應該思考提高預算，增加廠商投標誘因，而非耍嘴皮子。

陳乃瑜另指出，安坑輕軌5、6月平均每日流量為4962人次及4828人次，逐月下降且與預估流量相差甚遠，甚至不到目標的1成，質疑深坑輕軌的運量評估該如何落實？批李政安反指控她提出資料錯誤，又扣上不支持深坑輕軌的大帽子，完全不正面回應相關質疑。

陳乃瑜怒批，新北市從市長侯友宜落跑選總統後，整個市府團隊完全放空，對議員質詢議題、索資完全無視，囂張跋扈的態度根本就是反民主的帝制政府。

捷運局表示，針對議員提出的相關內容都有逐一給予專業回應，議員的指控對認真工作、打造捷運建設的公務人員很不公平。

此外，針對南環線多次流標，捷運局也強調李政安並未說過「延宕是正常的」，指南環段CF670區段標，預算已增加54.85億元、增幅48.74％，仍4次流標，未來會努力找出解決方法。

至於安坑輕軌日運量部分，捷運局表示，議員拿出臉書粉專引用錯誤的安坑輕軌日運量9萬數據來質詢，局長解釋是目標年達日運量6.9萬人，並非議員說的9萬人，難道專業的向議員說明正確運量數字也不行？

當議員質疑深坑輕軌的運量評估灌水，但深坑輕軌的可行性研究是經交通部審查同意並報行政院核定中，希望議員能支持地方重要建設，卻被反控是扣上不支持深坑輕軌的大帽子。

捷運局補充，捷運運量本來就是逐步培養，高雄輕軌目標2031年日運量12萬人，第一階段通車時日運量為1萬人，運量不到1成，也仍在培養中。

國民黨新北市議員劉哲彰認為，捷運工程變數多，除面臨缺工缺料，還有中央核定問題，不是捷運局想怎麼做就能完全照自己的意思做，強調三環六線是市長侯友宜提出的2030願景，希望在他任內可以完成設定，不管以後誰做市長都能照著他的規畫完成，因為政策本就有延續性。