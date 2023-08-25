臺鹽指出，無論是中元、農曆春節旺季都會有庫存備貨1～2個月，如果有需要，多開產線產能也一定沒問題；對於市場傳聞囤鹽潮「不建議」，近年來推行健康少鹽、健康用鹽，臺鹽累計至今食鹽商品十多款，低納食鹽、海鹽等銷量仍是經典，加上30多年來從未漲價，目前也無此計畫，呼籲消費者別多買，主要是食鹽若囤久容易結塊，不好使用。

臺鹽受惠資產活化，包括自有太陽能案場9月完工掛錶、七股鹽場土地開發許可過關等綠能、觀光題材挹注，25日應聲漲停來到37.45元，創近五年新高點，成交量逾8千張；唯7月外資連買、8月連賣，自營商點火買進，高點後續進入盤整期仍有待觀察。

臺鹽上半年營收17.24億元，稅後純益1.45億元，每股稅後純益0.73元，略低於去年同期的0.87元，主要因業外影響，本業營收獲利仍穩定成長，下半年中元、中秋節慶相對旺季，又有市場傳言因日本福島核廢水倒海，恐引發國內囤鹽潮，相對刺激股價再升溫，不過法人仍強調，主要還是綠能有成題材帶動，9月掛錶的路竹光電案場，每年貢獻營收約千萬元，今年可貢獻300萬營收。