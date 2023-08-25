年初ChatGPT爆紅，全球人工智慧（AI）概念股漲聲響起，群益期貨2023年度「TOP TRADER群益新力軍」25日舉辦頒獎暨結訓典禮，在科技股漲勢的背景下，國立高雄應用科技大學黃同學敏銳地抓住AI龍頭股輝達（NVIDIA）大漲契機，以231.74％報酬率勇奪競賽冠軍，並改寫歷年最佳成績，抱走獎金10萬元獎金，而第二、三名則各獲5萬元、3萬元獎金。

第五屆群益新力軍交易競賽規模隨年擴大，從最初的39間大專院校擴展至今近100間，透過全台巡迴說明會，分享全球市場變化因素與金融知識實務應用，今年號召約3,000名學員報名參與競賽，總獎金亦從首屆18萬提升至60萬元，除實單賽前三名可獲得高額獎金外，競賽前100名參賽者還每人頒發100美元培訓金、戰隊獎金、指導教授獎金等。

此外，也邀請國立臺北商業大學謝承熹教授、國立成功大學蔡群立教授以及修平科技大學阮俊英教授等教授一同參與典禮，這不僅反映投資族群逐漸年輕化，同時也體現群益期貨積極投入資源，落實普惠金融及培育年輕人才、促進產學合作的初衷。

群益新力軍共有196位學員於模擬賽表現優異並報名參與實單賽，同時獲選參加「交易員贏家培訓計畫」，邀請啟蒙時代交易研究院創辦人賴聖唐、威旭資訊的董事長曾永泉，第一屆培訓學員少年股神的葛瀚中等多位資深交易贏家及群益期貨專業分析師，啟動為期兩周的復盤操練和三周的自主實單操盤演練。

提供學員們扎實的實務教學、操盤密技，並輔導學員建立贏家交易思維及實務教學，傳承成功交易觀念及套路，旨在通過系統性的培訓模式，培養學員成為具有潛力的交易員。

而除了高額的競賽獎金和完整的培訓課程外，針對表現優異的學員，群益期貨也提供優先面試實習機會，期許透過競賽、課程、實習，培養學生的實務能力，參與金融交易生態，讓學生有機會加入群益期貨一展長才。

群益期貨表示，第五屆群益新力軍雖已落幕，仍鼓勵同學們進一步參與2023年「AI理財王人機對決」，挑戰百萬競賽獎金，並爭取今年度增設的程式交易特別獎10萬元。