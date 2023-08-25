美國參謀長聯席會議主席密利（Mark Milley）週四（24）表示，美國將不會「放棄」中東地區，並且強調該地區為美國國家安全優先事項中的關鍵角色，並稱攸關到石油和能源供應，因此美國將會延續這路線，他聲稱數十年後也是如此。

Stealing oil and food, even from a very poor country, is the dirty work of the US military in Syria. For a long time, the U. S. military from time to time using truck convoys in Syria to steal oil, steal oil and steal food, regardless of the suffering of the Syrian people's lives pic.twitter.com/lEUGzRe5RC — Jessica George (@clspglobal) August 21, 2023

據土耳其國營《安納杜魯新聞社》（Anadolu Agency）25日報導，密利在接受約旦的《Al-Mamlaka》電視台採訪時表示，該地區對美國來說「非常重要且具有重大意義，出於很多原因」。

「我們有非常親密的友誼和合作夥伴關係。我們希望確保該地區穩定。顯然，中東是世界其他地區的主要石油和能源資源來源。」米利指出，與中東的長期關係將繼續下去。

我無法想像美國會放棄中東。我認為我們將在未來很多年甚至幾十年內都會延續這個承諾

當被問及美國是否考慮增加該地區的軍隊人數時，密利表示，這取決於「當下的威脅程度」談到伊斯蘭國（ISIS），他說這個恐怖組織已被摧毀，但該運動尚存。「這種意識形態尚未消失，仍有一些ISIS恐怖分子在敘利亞的沙漠中漫遊，並在某種程度上進入伊拉克，因此存在威脅。」

他表明，美國軍隊將繼續留在這2個國家，致力於持續擊敗這個組織。「在敘利亞和伊拉克周圍，仍有一些小團體的戰士……如果我們突然撤軍，這些勢力可能會重新壯大起來。所以情況比以前好多了。但仍需要一定程度的承諾。所以我們在敘利亞有一些少量的軍隊，也在伊拉克有軍隊，」

當被問及美國是否會在該恐怖組織被消滅後離開敘利亞，密利表示，這個決定將由拜登總統和美國政府做出。