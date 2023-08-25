美國參謀長聯席會議主席密利（Mark Milley）週四（24）表示，美國將不會「放棄」中東地區，並且強調該地區為美國國家安全優先事項中的關鍵角色，並稱攸關到石油和能源供應，因此美國將會延續這路線，他聲稱數十年後也是如此。
據土耳其國營《安納杜魯新聞社》（Anadolu Agency）25日報導，密利在接受約旦的《Al-Mamlaka》電視台採訪時表示，該地區對美國來說「非常重要且具有重大意義，出於很多原因」。
「我們有非常親密的友誼和合作夥伴關係。我們希望確保該地區穩定。顯然，中東是世界其他地區的主要石油和能源資源來源。」米利指出，與中東的長期關係將繼續下去。
我無法想像美國會放棄中東。我認為我們將在未來很多年甚至幾十年內都會延續這個承諾
當被問及美國是否考慮增加該地區的軍隊人數時，密利表示，這取決於「當下的威脅程度」談到伊斯蘭國（ISIS），他說這個恐怖組織已被摧毀，但該運動尚存。「這種意識形態尚未消失，仍有一些ISIS恐怖分子在敘利亞的沙漠中漫遊，並在某種程度上進入伊拉克，因此存在威脅。」
他表明，美國軍隊將繼續留在這2個國家，致力於持續擊敗這個組織。「在敘利亞和伊拉克周圍，仍有一些小團體的戰士……如果我們突然撤軍，這些勢力可能會重新壯大起來。所以情況比以前好多了。但仍需要一定程度的承諾。所以我們在敘利亞有一些少量的軍隊，也在伊拉克有軍隊，」
當被問及美國是否會在該恐怖組織被消滅後離開敘利亞，密利表示，這個決定將由拜登總統和美國政府做出。
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