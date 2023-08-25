網紅孫生指出西門萬年大樓「一番賞」店家把最好的獎品A賞、B賞掉包 ，導致消費者只能抽到最爛商品，有詐欺嫌疑，對此，北市主任消保官楊麗萍表示，25日無預警抽查4間店家，查核結果皆符合規定，但也呼籲，民眾若有消費疑慮，可向北市提起消費申訴。

楊麗萍說明，北市25日會同商業處及警察局無預警抽查西門町萬年大樓有販售一番賞公仔店家，針對「籤盒中的籤紙數量」及現場公告「獎單籤紙回收表」核對查驗，共計抽驗4間，項目包含「火影忍者疾風傳-羈絆、七龍珠、可愛動物餅乾、哥吉拉怪獸系列、五等分的花嫁」等5項商品，查核結果皆符合規定。

楊麗萍呼籲，消費者購買一番賞公仔商品抽獎前，可要求店家清點籤盒內剩餘數量是否與兌獎表已開出數量總數一致，而針對近日爭議店家，今日現場稽查未營業，目前也尚未接獲相關民眾陳情申訴，北市將視情形不排除於平日或假日派員無預警抽查。

法務局補充，店家若有作弊行為，依視情節可能構成消費資訊誤導隱匿、廣告不實或刑事詐欺罪嫌，民眾若有相關疑慮，可檢證分別向消保官、公平交易委員會、檢警調單位舉發，由相關權責機關進一步查證。

台北市西門萬年大樓一番賞稽查