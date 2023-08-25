現代人生活步調緊湊，加上工作壓力大，沒有多餘時間認識新的異性朋友，反倒是和同事一天高達8小時以上的相處，只要稍微曖昧一點，就容易發展成辦公室戀情。不過《搜狐網》運勢專欄點名3星座，因為不想成為八卦製造機，打死不吃窩邊草。

▍天秤座

天秤座個性溫順有禮，加上與人為善，因此人緣極佳，不過這只是他們的保護色，私底下的天秤座防備心非常重，絕不會談辦公室戀情，更關鍵的原因是他們不願意將自己的弱點暴露在人們面前，一旦放縱自己的情感，情況很可能會失控，所以一旦有任何風吹草動，天秤就會刻意保持距離。

▍獅子座

獅子座公私分明，習慣了在工作場合發號施令，若是在職場上大談辦公室戀情，勢必會影響工作效率，甚至成為同事茶餘飯後的八卦對象；再者，工作上的衝突也會影響感情。因此為了避免這些事情發生，獅子絕不會輕易吃窩邊草。

▍天蠍座

天蠍座之所以不談辦公室戀情，是因為他們認為職場上沒有永遠的朋友，那些暫時的友好，只不過是因為大家利益一致，可以互相交換情報，感情一旦變質，合作關係也就不會那麼穩定。因此天蠍絕不會將職場上的各種人情和交換，當作真正的感情。