翻轉大眾對台語的刻板印象，台南市政府文化局連續5年規畫「台南台語月」活動，今年攜手「阮劇團」、「民生電氣」及「金甘蔗影展」於9月2日起為期3周推出多項藝文活動，結合電音趴、深夜酒吧等活動，希望吸引更多年輕人講台語、認識台語！

台南市長黃偉哲強調，台南以文化立都，對於推廣台語文化及致力保存，責無旁貸，期盼透過相關活動，讓大小朋友了解並關心台灣的傳統文化。透過台南台語月結合音樂、戲劇、電影等潮流化方式推廣台語文化，能培養新世代開口講台語，讓更多人聽台語、講台語。

文化局指出，「台南台語月」為全國第一個以「語言文化」為主題的藝文活動，延續去年「台語有夠奅」好評，本屆台南台語月主題設定為「台語當著時」，以夏日台南的「日、夜」為戲台，串聯地景、人物、文本，規畫《福祿soul台語俱樂部》等5大系列活動。

除了於日間舉辦戲劇演出、市集、走讀及禁歌音樂會等演出外，也於夜間推出一系列爵士台語金曲音樂會、台語演唱會、辯士來講戲、開箱深夜酒吧、探索凌晨魚市場等夜間活動。

文化局指出，今年特別與台南在地音樂品牌「民生電氣」合作，9月2日在吳園揭開活動序幕，結合現代流行爵士樂與蘇俊穎木偶劇團傳統技藝布袋戲，聯手打造濃濃台南風的《福祿Soul台語俱樂部》。壓軸場「咱做伙聽台語歌」，9月16日在新營文化中心戶外廣場邀請曹雅雯、曾心梅等音樂人演出。