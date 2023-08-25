新北中和區壽德街和民德路交叉處的行人穿越道靠近路口，容易造成汽車駕駛視線死角，撞上行人，日前82歲老翁行經當地路口時就因此不幸被公車撞上，送醫不治。新北市議員游輝宂24日與壽德里前里長呂坤翰及現任里長張宗正實地會勘，承諾改設離路口3米的新式行人穿越道，並督促市府盡快改善人行道等設施。

游輝宂表示，該路口行人穿越道預計下個月就要改建，配合管線遷移並銜接無障礙通道，工期估計200天。他也承諾會督促市府盡快完成中和地區人行道拓寬改善，並將行人穿越道改為新式行人穿越道。肇事的台北客運公司也答應加強員工訓練。

老翁兒子說，該路段7年前就發生過行人死亡車禍，卻沒有得到改善，希望區公所和議員協助盡快完成新式行人穿越道設置，避免再度釀成悲劇。

不過會勘時，有住戶反應當地為了防止機車停放在騎樓人行道，設置固定式花圃，認為為了防止少數機車騎士違規行為，反而造成多數行人不變，影響通行，希望能討論是否移除。