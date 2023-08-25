俄羅斯「瓦格納」集團首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）23日搭乘私人飛機，在莫斯科北方驚傳墜毀，現場爆炸起火，據悉機上10人全部罹難，屍體嚴重燒焦。不過根據社群平台Telegram頻道VChK-OGPU指出，瓦格納指揮官已經憑藉他殘缺的左手，辨識出遺體的身分。

綜合外媒報導，由於俄國政府對事故現場高度保密，連醫護人員都不准進入，附近的停屍間也拉起封鎖線，導致各界猜測不斷。但與瓦格納關係密切的Telegram頻道VChK-OGPU表示，普里格津的遺體已被一名瓦格納指揮官確認，由於他過去在勞改營服刑期間，左手一根手指部分殘缺，成為辨認身分的關鍵。

瓦格納傭兵首腦普里格津驚傳墜機身亡，當局25日從空難現場運走一車車殘骸。（美聯社）

而當時同樣在機上的還有瓦格納創始人、戰地指揮官烏特金（Dmitry Utkin），他的遺體也藉由身上刺青獲得確認。

美國國防部則是初步評估，普里格津「很可能已經被殺害」。至於飛機失事原因，各界眾說紛紜，由於衛星並未偵測到導彈發射產生的熱量，因此五角大廈研判，應該是「內部爆炸」導致飛機墜毀。

俄國瓦格納傭兵集團首腦普里格津23日傳出墜機意外，支持者為他獻花致哀。（美聯社）

普里格津搭乘的巴西航空工業公司「萊格賽600」（Embraer Legacy 600）私人商務飛機，載有7名乘客和3名機組人員，當時正從莫斯科飛往聖彼得堡，起飛不到30分鐘後從2萬8000英尺高空墜毀於特維爾地區（Tver）。