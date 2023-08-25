2024總統大選，民眾黨總統參選人柯文哲先拋出，以最開放的態度與各黨領袖展開對話，柯文哲競辦發言人陳智菡今(25日)也透露，在野幕僚層級已啟動作業。媒體人陳鳳馨認為，藍、白兩黨應該在兩岸、能源政策，以及追查民進黨弊案爭議上達成統合，侯友宜、柯文哲也不一定要有人退選，而是各自努力到12月，再用有公信力的民調來決定，基於台灣未來的大義，屆時落後者就全力支持領先者，相信選民也能接受。

陳鳳馨今在政論節目《大新聞大爆卦》表示，國民黨與民眾黨之間，彼此之間真的有尊重，也沒有破壞誠信，「要整合是不能破壞誠信，答應就是答應，不能答應之後又反悔」，目前藍、白之間有遵守基本的誠信，在區域立委選舉上有象徵意義的禮讓，有用這種方式建立誠意。

陳鳳馨認為，在有誠意的基礎上建立整合，不一定等同於是要「侯柯配」、「柯侯配」，因為這種方式選民不會接受，會認為是「權位交換」；比較好的方式是政策溝通，首先是在野兩黨加起來是國會多數，再來是政策結合，避免用官位交換讓選民感覺是權力大風吹，而是在兩岸、能源等政策，藍、白有高度結合的地方，對於追查民進黨這段時間爆出的爭議、弊案，也都要靠政黨輪替才能查清。

陳鳳馨表示，這三件事情上藍、白的政策若能有統合性，侯友宜、柯文哲「不一定是任何人要退，而是大家彼此拚到12月」，然後一起選出幾個有公信力的民調機構，用大家都相信、不會動手腳的民調結果來做決定，落後的一方就要全力支持領先者，這件事情是基於台灣前途的大義，民眾也才能接受彼此之間坐下來整合。