經濟部產業升級創新平台「5G全息遠距智匯醫護行動小棧計畫」今（25）日起至27日在高雄流行音樂中心盛大舉行。（柯宗緯攝）

經濟部產業升級創新平台「5G全息遠距智匯醫護行動小棧計畫」今（25）日起至27日在高雄流行音樂中心盛大舉行。（柯宗緯攝）

經濟部產業升級創新平台「5G全息遠距智匯醫護行動小棧計畫」今（25）日起至27日在高雄流行音樂中心盛大舉行。（柯宗緯攝）

經濟部產業升級創新平台「5G全息遠距智匯醫護行動小棧計畫」今（25）日起至27日在高雄流行音樂中心盛大舉行，聚焦遠距醫療及智慧防災科技，假日則將舉辦市集並展示5G智慧創新科技，讓民眾更親近、了解5G創新應用服務為生活帶來的便利。

該活動攜手豪勉科技、翰揚生理感測、瑞德感知科技、慧誠智醫等企業聯合參展，首日邀請產官學研單位共襄盛舉，透過「無人載具與5G通訊整合應用」、「毫米波雷達創新應用」、「智慧防災與企業永續發展」、「AIoT智慧物聯網結合無人載具應用創造健康好生活」等主題進行專題演講，期待激發更多產業對5G創新應用與服務的投入。

現場有多家解決方案商展示，「慧誠智醫遠距醫療方案」提供全方位遠距諮詢平台，透過視訊提供醫療諮詢，提高診斷效率也降低成本，並整合病患資訊、醫療影像和重要的生理數據，為病患提供及時專業照護。

豪勉科技則推出「ZeusEOE群體生理監護系統」，融合無線傳感器與AI雲端技術，即時監測生理數據，透過智慧演算法提供個人化健康管理，廣泛應用於長者照護、災難救援及健康追蹤等領域；在災害時刻可協助疏導人流，提供救援策略。

瑞德感知科技提出「HEX智慧災防解決方案」，透過5G網路，將行動通訊整合進智慧防災體系，能更快、更全面的針對場域內的民眾，因應災情變化，提供更精準的疏散導引，以保護民眾的生命安全。

翰揚生理感測則展示雷達安全照護系統與防疫艙的整合方案，透過防疫感測守衛機器人、防疫艙生理監測系統、非接觸式毫米波雷達感測，融合各演算法優勢，提供全程護理、全時監測及警示功能。